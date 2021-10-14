Mantardan zehirlenen kadın hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşi ile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde yedikleri mantardan zehirlenen Hakkı Ünlü (47) ve Şevkiye Ünlü (45), Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ünlü çiftine ilk müdahale burada yapılmış fakat durumlarının ağırlaşması üzerine Şevkiye Ünlü Ankara'ya, Hakkı Ünlü ise İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Şevkiye Ünlü, Ankara Başkent Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü'nün cenazesinin yarın Danışmentli köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Hakkı Ünlü'nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.