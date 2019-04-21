Masa Tenisi Ana Lig yarı final müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyet programında yer alan Masa tenisi Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakaları Zonguldak'ın ev sahipliği ile Site Spor Salonu'nda başladı.

Açılışa, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Masa Tenisi İl Temsilcisi Haldun Çakan antrenörler ve takımlar katıldı.

Yarı final müsabakalarına Trabzon, Erzurum, Ordu, Rize, Artvin, Tokat, Bayburt, Bolu, Kastamonu, Amasya, Samsun, Bartın, Düzce, Çorum,Samsun, Zonguldak, Bolu olmak üzere 17 ilden 36 Erkek ve 36 Kız takımı katıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ''Öncelikle şehrimize gelen bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah müsabakalar kazasız belasız bir şekilde sona ermesini temenni ediyorum. Bizler sizlerin kentimize gelmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. 2 gün boyunca buranın doğal güzelliklerini ve şehrimizi gezme fırsatı bulacaksınız. Final hakkı kazanan sporcuları da şimdiden tebrik ediyorum''dedi.

Site Spor Salonu'nda başlayan ilk gün karşılaşmalarından bir birinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Takımlar Türkiye finallerine katılabilmek için bir birileriyle kıyasıya mücadele veriyor.

Müsabakaların sonunda takım halinde ilk 3'e giren takımlar Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.