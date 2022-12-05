Maskeli saldırgan Ankara'da yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoran sahibi O.Ç ve yanında bulunan arkadaşına silahlı saldırı gerçekleştirip olay yerinden kaçan zanlı bir hafta sonra Ankara'da yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoran işletmecisi ile bir müşteri maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan içkili restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana gelen ve maskeli olduğu iddia edilen bir kişi işletmeci O.Ç. ile arkadaşı Ş.A.'ya kurşun yağdırıp kaçtı. Yaralanan restoran işletmecisi ve müşterisi olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, saldırgan Kerem C. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri kimliğini belirlediği maskeli saldırganı takip sonucu Ankara'da yakaladı. Kdz.Ereğli ilçesine getirilen zanlı Kerem C. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu devamı ediyor.