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Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Zonguldak’ta bir okulda matematik öğretmenliği yapan Alp Eroğlu, ilk kitabı “Karanlık” için imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta bir okulda matematik öğretmenliği yapan Alp Eroğlu, ilk kitabı “Karanlık” için imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi.


Zonguldak'ta bir okulda matematik öğretmenliği yapan Alp Eroğlu, ilk kitabı “Karanlık” adlı kitabı için Atatürk Kültür Merkezinde imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi. Daha önce Sıfır yayınları kapsamında “Yıkın Duvarları” ve “Evlat” adlı hikayeleri yayımlanan Alp Eroğlu, ilk kitabı olan “Karanlık” çıkarttı. AKM'de imza günü ve söyleşi düzenleyen genç öğretmen kitabı hakkında katılımcılara bilgiler vererek sevenlerine kitabını imzaladı.


Karanlık adlı kitabında sevgiyi anlatan İskenderun Hatay doğumlu olan 35 yaşındaki yazar bir eğitim kurumunda matematik öğretmenliğini sürdürüyor.

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