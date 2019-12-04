‘Matruşka' Zonguldak'ta sahnelenecek

Adana Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu ‘Matruşka' adlı oyun Zonguldak Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Tek perdelik oyun 6 Aralık Cuma günü 20.00'de, 7 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 seanslarında sahnelenecek. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Hakan Boyav'ın yönettiği oyunun konusu ise şöyle:

“Hiçbirimizin yabancı olmadığı durumlar, duygular, anlarlar. Kadın-erkek ilişkileri.” Oyuncular ise şöyle:

“Gökhan Doğan ve Burçin Börü.”