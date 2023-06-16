Mavi Bayraklı Sevgi ve Barış Plajı temizlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaz sezonu öncesi Sevgi ve Barış Plajı'nda kumsal temizliği yaptı.

Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi olan Sevgi ve Barış Plajı'nda özel araçla kumsal temizliği yapıldı. Bölgede nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizlendi, kumsal, çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırıldı.