Mavi kapaklarla kocaman mutluluklara vesile oldular

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çaycuma Anaokulu Dahiler Sınıfı başlattıkları mavi kapak toplama kampanyasına katıldılar. Çaycuma Anaokulu Okul Müdürü Özlem Boşnak, farkındalık oluşturarak çevreyi kirleten plastikleri doğru bir şekilde bertaraf eden öğrencilere teşekkür ederek “ Öğrencimiz Asel Kızıl ve ailesinden büyük bir destek geldi. Özel gereksinimli öğrencilere engelli aracı alınması için minik ama kocaman yürekli öğrencilerimiz topladıkları kapakları teslim ettiler. Sınıf öğretmenimiz Gökçe Tuncel,bu duyarlı ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm dahiler sınıfı öğrencilerine ve emeği geçen Kızıl ailesine teşekkür ederim. Öğrencimiz Asel Kızıl'a plaket ve belge takdim ettik.”