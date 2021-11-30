Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında

Kozlu Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci''nin geçen Eylül ayında iş yerinin önünde kurşunlanması ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, geçen eylül ayında iş yerinin önünde kurşunlanması ile ilgili 3 ay süren çalışmanın ardından, Kozlu Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Celal Murat Birinci'nin vurulmasıyla ilgili E.İ. ve E.İ. isimli iki kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. 2 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen eylül ayında Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde meydana geldi. Kozlu Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Celal Murat Birinci, ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Kozlu İlçesi Merkez Mahallesindeki iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturduğu sırada, şapkalı ve maskeli olduğu iddia edilen saldırganın silahından çıkan 4 kurşunun ikisinin omzuna ve ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Birinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Şapkalı ve maskeli olduğu iddia edilen saldırganın, Murat Celal Birinci'ye silahını doğrultarak iki kez tetiğe bastığı ancak silahının patlamadığı, daha sonra ise saldırganın tetiğe tekrar basarak 4 el ateş ettiği öğrenildi.