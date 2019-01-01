Meclis üyesinin eşi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sarı'nın eşi, Emine Sarı hayatını kaybetti.

Gülüç Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Sarı'nın eşi, Cihan, Hakan, Canan Sarı'nın anneleri, Ahmet Tunca, Melek Yılmaz, Hatice, Huriye Aydınlı'nın kız kardeşleri, Metin Tunca'nın kızı Gülüç Örencik mahallesi sakinlerinden Emine Sarı son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Sarı için için bu gün ikindi namazı sonrası Gülüç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç Belediyesi, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras, Gülüç Belediyesi Meclis Üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Merhume Sarı, alınan hellalik ve kılınan cenaze namazı ardından Gülüç Belde Mezarlığına defnedildi.