Mecliste denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı

Yoklamanın ardından başlayan Belediye Meclisi gündem maddelerinin okunup oylanması ile devam etti.

Tekstil kumbaralarına ilişkin konuşan Başkan Alan, “Tekstil kumbaraları her yer de var. Hem geri dönüşüm yaparak ülke ekonomisine katkı bulunmak. Hemde ihtiyaç sahiplerine kazandırılması. Eğer birşey varsa üzerine düşeriz. Zonguldak Belediyesi'nin neler yaptığı herkes gayet biliyor. 2024 yolunda halkımızın karşısına çıkarız, milletin iradesinden başka büyüklük yoktur” dedi.

Mecliste aynı zamanda denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. Denetim komisyonu 5 isimden oluştu. Komisyon üyesi olarak Havva Yılmaz, Bünyamin Babaiban, Özberk Papila, Hürmet Kartal, Şendoğan Karataş oylandı.

Ocak ayı ilk birleşiminde 11 gündem maddesi belediye meclis üyelerinin oylamasına sunularak oy birliği ile kabul edildi. Meclis bir sonraki toplantının gün ve tarihinin belirlenmesinin ardından sona erdi.