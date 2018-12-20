Mehmet Akif Ersoy tiyatro oyunu ile anılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 27 Aralık günü ölümünün 82. yılında anılacak olan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u merkezine alan ‘Sürgün' adlı tiyatro oyunu, 22 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aynı gün saat 14.00'de çocuklar için “Neşeli Yuva” adlı Tiyatro oyununu da Ereğli'ye getiriyor. Kdz.Ereğli Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yapım direktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini Fatih Kılıç ile Mustafa Odabaşı'ın yaptığı Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı (TİYSAV) tarafından sahnelenecek ‘Sürgün' adlı Tiyatro oyunu, 22 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Kdz.Ereğli halkı ile buluşturacak.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u merkezine alan Sürgün'de, Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemin koşulları bir istihbaratçının gözünden anlatılırken, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi ve insani yönü ele alınıyor.

Baturalp Dinçer'in yazdığı, kostüm tasarımında Reyyan Erdoğan, müziğinde ise Can Atilla'nın imzası bulunan 2 perdelik oyunda; İbrahim Öner, Fatih Altun, Aydan Çakır, Ergin Düzgün, Emre Akarsu, Serra Tankal, Ecem Yılmaz, Barış Çağlar, Ali Suvacı, Mustafa Haki Karakaya ve İbrahim Çığşar rol alıyor.

Öte yandan Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çocuklar için aynı gün saat 14.00'da “Neşeli Yuva” adlı çocuk tiyatro oyunu AKM'de sergilenecek.