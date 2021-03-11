Mehmet Akif Ersoy, ZBEÜ'de anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” başlıklı çevrimiçi bir konferans verdi.

Video konferans üzerinden gerçekleştirilen, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ve öğrencilerin de katılım sağladığı konferansta, Prof. Dr. Kemikli, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler paylaşarak, İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar geçen süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vatan Şairi Akif'in hareket adamı, ahlak adamı ve fikir adamı olduğunu söyleyen Kemikli, Milli Şairin fikirleriyle Milli Mücadelenin manevi öncülerinden biri olduğunu ifade ederek; Akif ile birlikte o dönem şairlerinin şiirlerinde ‘Millet Egemenliğine' vurgu yaptıklarını, ‘Milli Mücadele Ruhu'nun oluşmasına kaynaklık ettiklerinin altını çizdi. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesine kadar geçen sürece ilişkin açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. Kemikli, bağımsızlığın simgelerinden ve kurucu bir metin olması açısından İstiklal Marşı'nın bir destan olduğunu, millet ve vatan sevdasını konu aldığı İstiklal Marşı ile Türk Milletini tek yürek olabilmesi, bağımsızlık ruhu ve mücadelesi ile aynı duygularda ortak bir değerde buluşturmayı başardığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin derlendiği Safahat'tan de anektodların paylaşıldığı, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Rektör Çufalı, konuşmacı Prof. Dr. Bilal Kemikli'ye aktardığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.