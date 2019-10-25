Meme kanseri farkındalık konferansı düzenlendi

Zonguldak Belediyesi nikah salonunda düzenlenen eğitimin açış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürlüğünden Kanser Birim Sorumlusu Esin İlhan, Ulusal kanser Tarama Programını tanıtarak Zonguldak'ta bu hizmetleri alabilecekleri yerleri tanıttı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacı olarak katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Kanser farkındalığı ve tarama programları, dünya genelinde ve ülkemizde meme kanseri istatistikleri, meme kanserinin tanı, tedavi ve takip süreci, erken tanı yöntemleri, kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, erkeklerde meme kanseri ve meme kanser riskini azaltma stratejileri konusunda bilgilendirmede bulunurken, Sağlık Bakanlığı KETEM birimlerinin önemini vurguladı. Kanserin dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarının başında yer alması ve erken tanının hayat süresi ve hayat kalitesi üzerindeki önemli etkisi nedeni ile meme kanserinin yanı sıra, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri için tarama programlarına dahil olunması konusunda dinleyicileri uyardı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Ünitesi olarak meme kanseri tedavisinde güncel teknoloji eşliğinde, multidisipliner ekip çalışması ve onkoloji konsey kararları doğrultusunda, hasta merkezli bir yaklaşım ve kanıta dayalı tedavi algoritmaları ile ulaşılan kalite standartlarını koruyup geliştirerek, bölgemizdeki tek onkoloji merkezi olarak Zonguldak ve bölge halkına hak ettiği hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ve KETEM ile birlikte yapmakta olduğumuz farkındalık ve eğitim toplantıları vasıtası ile şehrimiz dahilinde her ilçe, nahiye ve köydeki kadınlara ulaşarak kanser farkındalığının önemini kavratıp erken tanı konusunda halkımızın farkındalığının artmasını ve bilinçlenmesini sağlamak, kanser tanı ve tedavisinde başarının anahtarıdır' şeklinde konuştu.

Konferansın ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Karadeniz Çakmak ‘Kanser farkındalığının artması ve erken tanı yöntemleri konusunda halkımızın göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyet için ayrıca şükranlarını dile getirirken, etkinliklerin gerçekleşmesi konusunda desteklerinden ötürü başta Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ve Kanser Birim Sorumlusu Esin İlhan olmak üzere etkinliğe katkı ve destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.