İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meme kanserine dikkat çektiler

Zonguldak’ta meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler.

Zonguldak'ta meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler.


Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği ile beraber meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler. Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında, Meme kanserine dikkat çekmek için İl Sağlık Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Meme Hastalıkları Ünitesi, Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği, Herkes İçin Sağlık Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ve Zonguldak'ta Meme Kanseri Hastalığını geçirmiş gönüllü kişiler ile birlikte doğa yürüyüşü yaparak Alaplı İlçesi Gümeli Beldesinde bulunan Anıt Porsuk Ağacı ziyaret ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.