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Meme kanserine karşı bilinçlendirecekler

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında “Meme Kanserinden değil Geç Kalmaktan Kork” bilgilendirme toplantısı yapılacak.


Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında “Meme Kanserinden değil Geç Kalkmaktan Kork” başlığı altından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından 4 Şubat Salı Günü Atatürk Kültür Merkezinde Meme Kanserinde güncel tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak. Halk açık olacak toplantıda kanserin tanı ve tedavi yöntemleri anlatılacak.

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