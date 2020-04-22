Memleketine gelemeyince doğum günü pastasını ekiplerden yolladı

İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı Erkan Geldi, Kilimli ilçesinde ikamet eden babası Fikret Geldi ve kız kardeşi Zilan Geldi'nin doğun günlerin sürpriz bir şekilde kutladı.

İstanbul'da ikamet eden Erkan Geldi, korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan Zonguldak'a gelemeyince Kilimli Belediyesi ile irtibata geçti ve mağduriyetini anlatması üzerine Belediye Başkanı Kamil Altun'un yetkisi ve destekleri ile çözüm bulundu. Kilimli Belediyesi ekipleri yaş pasta alarak Fikret ve Zilan Geldi'ni Kilimli'deki evine giderek sürpriz bir kutlama gerçekleştirdiler.

Baba Fikret Feldi ve kız kardeşi Zilan Geldi, Erkan Feldi'nin belediye aracılığı ile gönderdiği yaş pastayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kilimil Belediyesi görevlileri Baba Fikret Geldi'nin ve Kız kardeş Zilan Geldi'nin doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlarken duygusal anlar yaşandı. Baba Fikret Geldi; belediye başkanı ve görevlilere teşekkür ettiğini söyledi.