İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Memur-Sen'den jandarmaya taziye ziyareti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Memur-Sen İlçe yönetimi İdlib harekatında şehit olan askerler için Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Memur-Sen İlçe yönetimi İdlib harekatında şehit olan askerler için Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.


Memur-Sen İlçe yönetimi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar'a İdlib harekatında şehit olan kahraman askerler için taziye ziyaretinde bulundu.


Memur-Sen Çaycuma Şubesi Başkanı Kenan Tunç, "Memur-Sen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizleri büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılayan komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Rabbimiz Türk Silahlı kuvvetlerimizin her zaman yar ve yardımcısı olsun. Memur-Sen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.