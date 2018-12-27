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Merhum Tetiker için Mevlid okutuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Yaşar Tetiker için mevlid-i şerif okuttu.


TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz.Ereğli'de 26 Aralık 2017 tarihinde yaşama veda eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker için vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Doktorlar Sitesi Seyyid Nasrullah Camii'nde yatsı namazından sonra Mevlid-i Şerif okutuldu. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetiminin organize ettiği mevlid-i şerife geçmiş dönem TSO yöneticileri ile merhum Tetiker'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

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