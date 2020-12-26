Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek

Zonguldak merkez Anaokulu "Kültürümüz En Büyük Mirasımız" projesi adı altında 7 bölgenin kültürel değerlerini tanıtacak. Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencilerin ve 10 öğretmenin katılımıyla yürütülecek olan e-twinng projesinde Karadeniz Bölgesi Merkez Anaokulu Uğur Böcekleri sınıfı öğrencileri tarafından tanıtılacak. Zonguldak bölgesi adına Anaokulu Müdürü Gülden Arıman tarafından yapılan projede çocukların kültürel değerlerini ve miraslarını öğrenmeleri hedefleniyor.