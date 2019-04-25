Merkez camii tuvaleti ve şadırvanı yenilenecek

Vatandaşların ortak kullanım alanlarından ibadethanelerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdüren Alaplı Belediyesi, bu kapsamda Merkez Cami abdesthane ve tuvaletlerinde yenileme çalışmasına başladı.

Ramazan ayına kadar tamamlanacak çalışmalar kapsamında tuvaletin üstünde bulunan alanın üstünün kapanacağı bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bundan önceki 5 yılda ilçe merkezi başta olmak üzere mahallerdeki Camilerin altyapı ve çevre düzenlemelerini yaparak vatandaşların daha rahat ibadet yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Merkez Cami abdesthane ve tuvaletlerinde yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

“Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. Camiler toplanma yeridir. Allah'ın evidir. Camiler birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerlerdir. Alaplı Belediyesi olarak bu anlayışla Camilerimizi ve çevrelerini güzelleştiriyoruz. Bundan önceki 5 yılda İlçe merkezimizdeki tüm Camilerimizin avlu, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere ışıklandırmalarını yaparak tamamladık. Sahil Park ve Karşıyaka mahallemize mescit inşa ederek ibadete açtık. Merkez Camimizde bulunan kadınlar tuvalet ve abdesthaneyi yeniledik. Şuanda orada ekiplerimiz temizlik çalışması yapıyor. Ayrıca yine Merkez Camisinde erkekler bölümdeki abdesthane ve tuvaletlerinde yenileme çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın abdest aldığı şadırvanı yeniden yapıyoruz. Tuvaletlerde bakım onarım çalışması yapacağız. Yine ayrıca şadırvanın üstündeki alanın üstünü kapatacağız. Çalışmaları ramazan ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Daha iyi daha güzel hizmetler yapmak için daha çok çalışacağız.”