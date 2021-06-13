Merkez Camii'nde sundurma çalışması başlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde yer alan Merkez Cami avlusunda sundurma yapım çalışması başlatıldı.

Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez Cami avlusuna sundurma yapım çalışması başlatıldı. Dışarıda namaz kılmak zorunda kalan cemaatin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için demir profilden sundurma yapılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, vatandaşların sorun yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Demirtaş, “Merkez Camide, yaz günleri dışarıda kılınan cuma namazları ve cenaze namazlarında vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi için yapılan sundurma yapımı tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yağışlarda, aşırı sıcaklarda ve korona virüs tedbirleriyle birlikte cami avlusunda gerçekleşen namaz ve programlarda vatandaşların sorunlar yaşamaması için sundurma çalışması devam ediyor. Gülüç Belediyesi olarak biz halkımızın hizmetindeyiz.” İfadelerini kullandı.