Merkez servisleri şubesi, Başkan Demirci ile bir araya geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) yeni seçilen Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Cengiz Saraç ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Servisleri İşyeri Temsilcileri, GMİS genel Başkanı Ahmet Demirci'ye bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal hazır bulundu.

Ziyarette işçi sorunları, işyeri sorunları ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.