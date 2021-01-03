Merkeze en yakın yamaç paraşütü pisti tesisleşmeyi bekliyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Radartepe mevkisi yamaç paraşütü ile ilgilenenlerin adeta cazibe merkezi oldu. Sporcular, merkeze en yakın yamaç paraşütü pisti olarak bilinen alanın tesisleştirilmesi halinde Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını ifade ettiler.

2015 yılında Zonguldak'ta yamaç paraşütü eğitimi alan Arınç Boz isimli sporcu, 5 yıldır yamaç paraşütü sporunu yapmayı sürdürüyor. Son üç yıldır da aktif olarak uçuş gerçekleştiren Boz, Radartepe mevkisinde 2009 yılından bu yana uçuşların yapıldığını ifade etti. Boz, bölgenin Zonguldak Sportif Havacılık Kulübü Antrenörleri Muzaffer ve Muharrem Kılıç tarafından keşfedildiğine dikkat çekti. Merkeze en yakın pist olması konumuyla yamaç paraşütü ile ilgilenenlerin ilgisini çeken alanın tesisleşmesi halinde hem kent hem de ülkeye katkı sağlayacağını ifade eden Boz, şöyle dedi:

"2015 yılında Zonguldak'ta ilk yamaç paraşütü eğitimi aldım. Yaklaşık 5 yıldır uçuyorum. 3 yıldır aktif uçuyorum. Hafta içi hafta sonları nereye gideriz diyerekten uçuyoruz. Kilimli Radartepe halk arasında buraya Göçükaltı deniliyor. Burada uçuşlar 2009 yılından beri Zonguldak Sportif Havacılık Kulübü Antrenörü Muharrem Kılıç, Muzaffer Kılıç hocaların zamanında keşfettiği aktif uçulan bir alan. Merkeze en yakın pistlerden biri olarak geçiyor. Rüzgarı güzel olan, dönem dönem değişse de. Uçuşa elverişli olan. Kalkış ve inişleri gayet temiz. Güzel bir yer. Buraya güzel yatırımların yapılması yamaç paraşütü sporunun gelişmesine Zonguldak açısından katkı sağlar. İleride biz de deneyimli pilot olursak Türkiye açısından gelişmesine katkılar sağlayacaktır."

Hazırlıklarının ardından havalanan Boz, "Bugünkü uçuşum havadan dolayı çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Düz koşu yaparak kalkış yapacağım. Ondan sonra iniş alanımız sol kısımda. Hatta buraya yeni gelenler iniş alanı olmadığını söylüyor. Hafif sola döndükten sonra sahile iniş yapacağım. İnişimi gerçekleştireceğim. Umarım kaza bela olmaz" dedi. Boz, kalkışın ardından sorunsuz şekilde Kilimli Limanı'na inişini gerçekleştirdi.