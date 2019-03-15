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Mescitte sona gelindi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka Mahallesi terminal arkasında bulunan Mescid inşaatını inceledi.


Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka'da yapımı tamamlanmak üzere olan Mescitte küçük eksiklikler kaldığını belirtti.


Bu eksikleri de tamamlayarak Mescidi ibadette açacaklarını ifade eden Nuri Tekin, " Karşıyaka Mahallesi Terminal arkasında Mescit inşaatının kabası tamamlandı. İnce işleri kaldı. Bunlarda tamamlanmak üzere bir kaç gün içinde halısı gelecek. Ardından Mecdimizi ibadete aşacağız. Mescidimiz de bayanlarımız da ibadetlerini yapabilecekler. Ayrıca bay bayan tuvalet ve abdest alma yeri ver engellilerimiz için engelli rampası bulunmaktadır. Karşıyaka Mahallemize hayırlı olsun' dedi.

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