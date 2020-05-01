Mesire alanı projesi tamamlandı

Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun Kandilli Yolayrımı mevkisinde 2019'da yapımına başlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Projesi (BAKKA) tarafından desteklenen“Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”nin çalışmaları tamamlandı.

Kandilli Yolayrımı mevkisinde yapılan projede toplumun dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak yurdun güzelliklerine katkı sağlamak yöresel ürünleri topluma sunmak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla 1 adet Şehir Ormanı ve 18 adet Mesire yeri kuruluşu gerçekleştirildiği belirtildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ile Gökçeler Mesire yerinde alanında incelemelerde bulundu. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:”Gökçeler Mesire Yeri tüm yöresel ürün üreticilerini bir araya getirmek suretiyle zengin bir yöresel ürün satış merkezi hüviyetine kavuşma, kentlinin ve toplumun tüm katmanlarının hizmetine sunularak ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir değer halini alma yönünde son safhaya geldiği görülmüştür. Devletimizin üst düzey yetkilileri ve başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm milletimizin özverili gayretleriyle Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgın ortamı tez zamanda bertaraf edildiğinde, mesire alanlarımız insanımızın ve tüm toplum kesiminin yine yoğun olarak bir araya geldiği cazibe merkezleri olmaya devam edecektir. Ülke olarak sabırlıyız, ümitliyiz, kararlıyız. Kurumsal olarak temel anlamıyla korumak, geliştirmek ve insanımıza çok yönlü yararlanma imkanı sunmak olan bu görevimiz kapsamında bir açıdan halk orman buluşma ünitesi olarak tesis edilen bu yer için Zonguldak Valiliğimize teşekkür ediyoruz”