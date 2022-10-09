Meslek liseleri hayata dokunmaya devam ediyor

Zonguldak Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sağlık Hizmetleri Alanı, Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalı ve Hemşire Yardımcılığı Dallarında öğrenim gören öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sağlık taraması yaptılar.

Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencileri, şeker ve tansiyon ölçümleri, nabız sayımı, kan grubu tayini, kandaki oksijen değerleri ölçümleri gerçekleştirerek aynı zamanda uygulamalı eğitim yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; Sosyal Sorumluluk Projesi doğrultusunda sağlıklı yaşama dikkat çekmek için öğrencileri minik bir sağlık taraması yaptılar. Şeker ve tansiyon ölçümü yaparak sağlık için hayati önem taşıyan değerlere baktılar. Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşama dikkat çektiler. Öğrencilerin farkındalık oluşturan bu sağlık taramaları, başka kurumlarda da devam edecek.