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‘Mesleki Eğitim İrtibat Bürosu' hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında “Mesleki Eğitim İrtibat Bürosu’ açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında “Mesleki Eğitim İrtibat Bürosu' açıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘Mesleki Eğitim İrtibat Bürosu' Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından hizmete açıldı.

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