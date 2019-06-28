Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan okul tercihinde bulunacak öğrencileri okullarına beklediklerini ifade etti.

Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan, geleceğin mühendisleri, teknikerleri, sanatkârları ve zanaatkârlarını bu okulda yetiştirdiklerini söyledi. Yetiştirdikleri binlerce öğrencinin ülke ekonomisine katma değer sağladığını vurgulayan Aydoğan, yeni eğitim öğretim yılında tercih yapacak öğrencileri okullarına beklediklerini söyledi.

Geleceğe üretken ve nitelikli bireyler yetiştirmek istediklerini dile getiren Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan, “Okulumuz 1946 yılından günümüze kadar Ereğli'mizin güzide kurumlarından biri olmayı başarmıştır. Bizler gerek eğitim kadromuz, gerek teknik donanımımız, gerekse öğrencilerimize gösterdiğimiz özen ile her geçen yıl başarımızı katlayarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim amacımız okulumuzu tercih edecek olan öğrencilerimizin mesleklerini kazandırıp, nitelikli ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır. Üretimin temeli, Endüstri Meslek lisesidir. Bu yüzden lise tercihi yapacak olan öğrencilerimize çağrımız, okulumuzu bir fabrika gibi görmeliler, çünkü bugün Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından birisi olan Erdemir nasıl çalışıyorsa bizde aynı mantık ile çalışıp, öğrencilerimize katma değer kazandırıyoruz. Geleceğin mühendisleri, teknikerleri, sanatkârları ve zanaatkârlarını bu okulda yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzu tercih ederken çekinmemeliler, çünkü biz teknik donanımda iddialıyız. Bunun yanı sıra bu okulda okuyan öğrencilerimizin işsizlik gibi gelecek kaygısı taşımayacaklarını iddia ediyoruz. Okulumuz Elektrik- Elektronik Teknolojileri Alanı, Makine Teknolojileri Alanı, Motor ve Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Alanı, Metalürji Teknolojileri Alanı, Mobilya Teknolojileri Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı, Metal Teknolojileri Alanı olmak üzere 7 bölümden oluşuyor. Birbirinden değerli bu bölümlere ilgisi olan tüm öğrencilerimizi okulumuza davet ediyor ve bizzat kendilerinin görmelerini tavsiye ediyorum. Biz üniversiteye gitmeden öğrencilerimize meslek kazandırıyoruz. Böylece okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, sektörü tanıyarak ve mesleğini eline alarak üniversiteye gidiyor. Bu da gelecek yaşamlarına ışık tutuyor. Okulumuz, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında Elektrik- Elektronik ve Metalürji Teknoloji alanlarına merkezi sınavla öğrenci almaya başlamış olup, bu yılda iki alana öğrenci alımı devam edecektir. Yarı proje olan okulumuz için hedefimiz tamamının proje okulu olmasıdır. Bunun için yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" dedi.