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Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili toplantı düzenleyerek TSO üyeleri bilgilendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ve zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi, TOBB MEYBEM A.Ş Genel Müdür Ahmet Saygın Baban'ın sunumu ile gerçekleşti. Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyeler, Mesleki Yeterlilik Belgesinin önemi ve cezai sorumluluğu ile bu belgenin alınması için takip edilmesi gereken süreç hakkında bilgilendirildi.


Yaklaşık 2 saat süren Bilgilendirme Toplantısı soru cevap şeklinde devam etti ve Katılımcılar Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara cevap bulmuş oldular.

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