Meslektaşlarından Şahin'e destek sözü

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'ni ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Belediye Meclisi Üyesi adayları ile birlikte Kdz. Ereğli Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayşin Nalcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilçede faaliyet gösteren ve farklı siyasi görüşe sahip olan birçok mali müşavir meslektaşları Erol Şahin'i oldukça sıcak karşıladılar. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Ereğli'nin sorunlarını en iyi mali müşavir ve muhasebecilerin bileceğini belirtti. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, “5 yıl sonra size hesap verebilir bir kardeşiniz olarak geldim karşınıza. Şu an 52 yaşındayım. 5 sene sonra 57 yaşında olacağım ve yeniden aday olma şansım var. Alternatiflerimde bu şans yok, görmeyeceksiniz bir daha. Saygımız sonsuz ama doğanın kuralları kanunları var. Bir daha ki dönem hesap verecek bir belediye başkanı bu dönemde çok iyi şeyler yapabilmeli ki halkın karşısına tekrar çıkabilmeli. Bir daha aday olmayacaksam ben istediğimi istediğim gibi yaparım, halkın karşısına çıkmam. Bu anlamda söylüyorum. Enerjimiz yerinde. Diğerlerine göre çok çok genciz. 25 yaş! Mesleki deneyim ve tecrübemiz yeterli. 10 yıl siyaset yapmışım Ereğli'de, bunun 5 yılı hükumeti temsilen bir siyasetti. O dönemlerde Ereğli'ye çok şey kazandırdık. Referanslarım sağlam, sizde beni çok iyi tanıyorsunuz. Ereğli'nin sorunlarını çözecek bir belediye başkanı, ekonomiyi bilen bir başkan olması lazım. İki kişiden biri belediye başkanı olacak. Halil Bey belediye başkanı olursa, istihdama yönelik, ekonomiye yönelik herhangi bir çalışması olmayacak ve öyle bir yeteneği de yok. Halil Bey gelirse çiçek diker festival yapar. Başkada bir şey olmaz. Bu kardeşiniz aslanlar gibi festivalin de daha kralını yapacak ama çok daha düşük maliyetlerle ve hiç kimseye baskı yapıp maddi destek almadan. Kendimi size emanet ediyorum. Ereğli'yi de bana emanet edin. Bir Mali Müşavir nasıl Belediye Başkanlığı yaparmış tüm Türkiye'ye gösterelim.”

Erol Şahin'in konuşmasından sonra AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de yaptığı konuşmasında Erol Şahin'e destek istedi. Ziyaret toplu fotoğrafın ardından sonra erdi.