Mesut Özil; Ramazan'da hemşehrilerine sahip çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, memleketi Devrek ilçesinde yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerine çok sayıda gıda kolisi gönderdi. Yardımlar, Kızılay aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hemşehrilerine Ramazan Ayı'nda da sahip çıktı. Türk Kızılay'ına Ramazan Ayı dolayısıyla memleketi Devrek ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere çok sayıda gıda kolisi teslim eden Özil, hemşehrilerinin Ramazan Ayı'nı da tebrik etti.

Üzerinde "Mesut Özil ve ailesinden sevgilerle" yazılı gıda kolileri Türk Kızılayı Devrek Şube Başkanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Mesut Özil'in Devrek'in gururu olduğunu ifade eden Kızılay Derneği Devrek Şube Başkanı Aydın Çolpa, "Biz Devrek Türk Kızılayı olarak her yıl olduğu gibi özellikle parndemi sürecinde Ramazan faaliyetinde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin medar-ı iftiharı ve Devrekli gurur duyduğumuz Mesut Özil kardeşimiz Allah razı olsun. Türk Kızılayına bağışta bulundu. Devrek'te hemşehrilerine ulaştırmak üzere yardım kolileri gönderdi. İhtiyaç sahibi ailelere, şehir merkezinde, köylerde belirlediğimiz ailelere Mesut Özil tarafından Kızılay olarak yardım kolilerini ulaştırıyoruz. Şu ana kadar Devrek'te 100'ün üzerinde dağıtım yaptık. Bayrama kadar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız" diye konuştu.