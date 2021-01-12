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Mesut Özil'den memleketi Zonguldak ile ilgili cevaplar

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in sosyal medya hesabından memleketi Zonguldak ile ilgili bir soruya verdiği cevap okuyanları tebessüm ettirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabından memleketi Zonguldak ile ilgili bir soruya verdiği cevap okuyanları tebessüm ettirdi.


Son günlerde Fenerbahçe'ye transferi ile gündeme gelen dünyaca ünlü Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil 25 milyondan fazla takipçisi bulunan Twitter hesabından kendisine '#askmesut' tagı üzerinden yöneltilen soruları cevapladı.


Cafer isimli bir takipçisi tarafından kendisine “Mesut abi Zonguldak'a ne zaman geleceksin? Bende Zonguldaklıyım ve Zonguldak'ta oturuyorum” sorusuna ise ünlü futbolcu “Köçek oyunu oynarsan gelirim. Bazlamayı hazır et acıktım. Hediye olarak baston isterim” dedi.


Mesut Özil'in bu cevabı binlerce kişi tarafından hem paylaşıldı hem de beğenildi.


Özil'in bu cevabının altına takipçileri ise “Devrekli olmak bunu gerektirir, Zonguldak seninle gurur duyuyor” yorumları geldi.


Özil ayrıca bir takipçisinin paylaştığı fotoğrafta sorduğu “Bu caddenin ismini biliyor musun?” sorusuna ise “Mesut Özil Caddesi” cevabını verdi.

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