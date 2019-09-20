İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı verildi.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için gök gürültüsü ve sağanak yağış uyarısı verildi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.