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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta sarı uyarı vererek kar yağışı ve buzlanmalara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta sarı uyarı vererek kar yağışı ve buzlanmalara karşı tedbirli olunmasını istedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "27 Ocak 2020 Çarşamba günü akşam ve gece saatlerinde başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 cm kar örtüsü bırakması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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