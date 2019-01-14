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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’de şiddetli rüzgâr, fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgâr, fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve kar bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtına ve kar yağışının etkisi gün boyunca sürmesi bekleniyor. “Batı Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü ilk saatler arasında (15 Ocak 2019 13.00 - 16 Ocak 2019 03.00 L) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken buzlanma, don olayı dikkat edilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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