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Meteorolojiden Zonguldak için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak için gök gürültülü sağanak yağış ve su baskınlarına karşı uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak ve çevrelerini sağanak yağış ve sel baskınına karşı uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada Zonguldak ve çevrelerinde bugün sabah saatlerinden gece yarısına kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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