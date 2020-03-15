Meteorolojiden Zonguldak için sarı uyarı

Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gününden itibaren, Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri,İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Zirai dona karşı Zonguldak için de sarı uyarıda bulunan Meteoroloji, 19 Mart 2020 tarihine kadar zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Sarı uyarı; havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadisenin olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması şeklinde belirtiliyor.