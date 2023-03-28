Meteorolojiden Zonguldak için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği duyuruldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada Zonguldak'ta 29 Mart günükıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreyi bulması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.