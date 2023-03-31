Metrekareye 24 kilogram yağış düştü

Zonguldak'ta dün ve önceki gün etkili olan kar yağışında metrekareye 24 kilogram yağış düştüğü tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı 29-30 Mart tarihleri arasında şehri beyaz örtüyle kapladı. bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı da açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre 29 Mart günü Alaplı ilçesinde metrekareye 24 kilogram, Merkez ilçeye 16.2, Gökçebey ilçesine 15.5, Kdz. Ereğli ilçesiyle 15.4 kilogram yağış düştü. 30 Mart günü en çok yağış ise Devrek ilçesindeki Acısu Tepesi Radar Sahası'nda 24 kilogram olarak ölçüldü. Toplam yağış miktarını 15.7 kilogram yağış miktarı ile Gökçebey, 14.9 kilogram yağışla Beycuma ve Devrek ilçeleri takip etti. Toplam yağış miktarları ise 31 Mart günü azalarak metrekareye 13 kilogram olarak Devrek Acısu Tepesi Radar Sahası'nda ölçüldü.