İhlas Haber Ajansı

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Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak’ta Terakki Mahallesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre metruk bir binada nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Bir anda dumanların yükselmesi nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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