Mevlüt Toplu belgeselinin çekimleri yapıldı

TRT Müzik kanalında yayınlanan “Türkü Dolu Hayatlar” programının Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu'yu konu aldığı bölümün çekimleri tamamlandı.

TRT Müzik kanalında yayınlanan ve halk müziğine ömrünü vakfetmiş insanların öykülerini anlatan televizyon programına Çaycumalı Ozan Mevlüt Toplu konuk oldu. Toplu'nun ozan kişiliği ve eserlerinin yanı sıra Çaycuma'nın müzik kültürüyle doğal güzelliklerini de yansıtacak programın çekimleri, iki gün boyunca Çaycuma ilçe merkezinde ve ozanın köyü olan Sipahiler'de yapıldı. Mevlüt Toplu'nun seslendirdiği türkülerin çekimleri “klip” tadındaki görüntüler eşliğinde gerçekleştirilirken, ozana ait “Çaycuma Güzelleri” isimli türküye ise özel bir yer verildi.

Programa konu olan Mevlüt Toplu, 1955 yılında Çaycuma'da doğdu. İlkokulun hemen ardından çırak olarak başladığı terzilik mesleğini bir ömür boyu sürdürdü. Çalmasını 14-15 yaşlarında kendi kendine öğrendiği bağlamayı en az terzi iğnesi ve makası kadar elinde tuttu. Müzik kültürünü yöreye özgü terimle bir “ninnacı kadın” olan annesinden aldı. Çaycuma'nın geleneksel düğünlerde önemli bir yeri olan kadın eğlencelerinde def ve ut eşliğinde türkü söyleyen “ninnacı kadın”lardan biri olan annesinin özellikle Hüseyin Çakır'dan söylediği türkülerden etkilenerek onun gibi türküler söylemeye, bestelemeye çalıştı. Hiçbir türküde Çaycuma'nın adının geçmediğini fark edince de çok sevdiği ilçesi üzerine türküler yaktı. Çaycuma'nın yetiştirdiği en değerli halk ozanı Hüseyin Çakır'ın bestelediği türkülerin rastlantı sonucu da olsa gün yüzüne çıkarılmasında emeği olan Toplu, tüm bu nitelikleri dolayısıyla programa konuk seçildi.

TRT Müzik kanalında yayınlanan ve türküleri Anadolu'yu inşa eden bütün kültür ve medeniyetlerin ortak sesi olarak tanıtan “Türkü Dolu Hayatlar” programının çekimlerini Turkuaz Belgesel Film yapıyor. Yönetmenliğini Atilla Özocak, yapımcılığını da şirket adına Attila Murat Bozkurt'un üstlendiği programın Mevlüt Toplu'yu konu alan ve dört kişilik ekip tarafından çekimleri tamamlanan bölümünün iki ay sonra TRT Müzik ekranlarında seyircisiyle buluşması bekleniyor.