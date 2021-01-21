Meydanda havaya ateş açtı, boğazına silah dayayıp intihara kalkıştı

ZONGULDAK (İHA) –Zonguldak'ın Devrek ilçesinde borcu olduğu kişiyle kavga eden şahıs, meydanda havaya ateş açtı ardından boğazına silaha dayayarak intihara kalkıştı. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan M.K. isimli şahıs, alacaklı olduğunu iddia ettiği R.G'yi telefonla arayarak alacağını istedi. Telefonda karşılıklı tartışmanın ardından R.G evindeki av tüfeğini alarak Devrek ilçesine geldi. Bu esnada olayın daha fazla büyümesinden endişe eden R.G'nin annesi durumu emniyet güçlerine bildirdi. Harekete geçen polis ve jandarma ekipleri Cumhuriyet Alanında taksicilik yapan M.K'yi ekip aracı ile olay yerinden uzaklaştırdı. Cumhuriyet alanına gelen R.G., M.K'yı taksi durağında bulamayınca ilçe meydanında havaya ateş açtı. Olaya polis ve jandarma müdahale edeceği sırada silahını boğazına dayayan R.G. emniyet güçlerinin çalışmalarının ardından ikna edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan R.G'nin tüfeğine el konularak ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.