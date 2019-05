MFA'dan birlik beraberlik iftarı

Zonguldak'ta faaliyetini sürdüren MFA maske şirketi tarafından birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi. İftarda konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Zonguldak'ta iyi niyetlerle yola çıkılmış. 140 kişiye ekmek kapısı olmuş. Elinize emeğinize sağlık” ifadelerine yer verdi.

MFA Maske şirketi ortakları Fatih Furtun ve Murat Uzun tarafından iftar programı düzenlendi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TSO Başkanı Metin Demir, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, belediye meclis üyeleri, davetliler ve MFA çalışanları katıldı.

İftar yemeği sonrası konuşan şirket ortaklarından Murat Uzun, “Yola çıkarken her ne zorluk olursa olsun muhakkak o zorluğun yanında bir kolaylığın olacağını düşünüyorduk. İnşallah Rabbimiz bizi yalnız bırakmadı. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. MFA hem şehrimizin hem de ülkemizin önemli bir markası haline getirmek için çalışıyoruz. Biz de bugün gönül soframızı sevdiklerimizle ve bize destek veren kişilerle paylaşmak istedik. Onların burada olmasının mutluluğunu paylaşıyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdılar. Şeref verdiler. Sağ olsunlar. Son nefesimize kadar üretmeye gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Şirket ortağı Fatih Furtun da “Bu bir aile yemeği dolayısıyla bütün davetlileri aile üyesi olarak görüyoruz. Geçen sene 89 personelimiz vardı. Bugün itibariyle 140 kişiyiz. Önümüzdeki dönemde sayımızın aynı oranda daha fazla artmayı Rabbim nasip eder. MFA kampüsüne 30 Ağustos itibariyle geçiyoruz” diye konuştu.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir de konuşmasında şöyle dedi:

“Ben de hepinizi Zonguldak TSO olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz MFA'nın en başından beri eşlik etmeye çalışıyoruz. Temel atma döneminde heyecanda beraberdik. MFA'nın kendi ticari ilişkilerinin yanı sıra ayrıca Murat bey TSO'da değerli çalışmalarıyla meclis üyesi arkadaşımız. Sosyal sorumluluk çerçevesinde Zonguldak'a büyük gayretleri var. Gücümüz yettiği kadar her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İstihdam sayısını da 250'nin üzerinde görmeyi arzu ediyoruz.”

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, “Bizleri buraya davet eden her zaman bizi ailesinden kabul eden MFA'ya teşekkür ediyorum. Her zaman için MFA grubunu destekliyorum. İş kurumu olarak her zaman yanlarındayız. İstihdam bizim için önemli. Fatih beyin istihdamı artıracağım demesine ben mutlu oldum. Her zaman istihdamın artmasından yanayız. Başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da MFA'nın kentin gurur kaynağı olduğuna vurgu yaparak “Geçen dönem 89 çalışanla iftar açmışız. Bu sene 149 kişiyle beraber iftar yapıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah MFA'yı Türkiye'ye tanıtmak, dünyaya tanıtmak diyorum. Bu bizim için gurur kaynağıdır” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş da “Zonguldak'ta böyle vesilelerle çokça karşılaştık. En güzel ortamlar patronun işçisiyle beraber birlik bütünlük oluşturma yolunda en iyi adımlarla yoluna devam eden işletmemiz var. Gittik, gördük. Yeni yerlerini de gördük. Zonguldak'ta iyi niyetlerle yola çıkılmış. 140 kişiye ekmek kapısı olmuş. Derler ki esnaf evine ekmek götürmeye çalışan kimsedir. Sanayici başkalarının evine ekmek götürendir. Bu kadar insanın evine ekmek gidiyor. Doğrusu bunu çok önemsiyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık yolunuz açık olsun” dedi.

Program hatıra fotoğrafı ile son buldu.