MHP Belediye Başkanı adayı Ayan, projelerini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, partililerin katılımı ile 67'de 67 projesini tanıttı.

Dedeman Otel'de yapılan 2019 Proje Tanıtım Toplantısı'na Bartın Belediye Başkanı Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, MHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, Kamu Sen İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Kamu Sen'e bağlı sendika başkanları, MHP İlçe ve belde belediye başkan adayları, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Varol Demirköse; “Sevgili katılımcılarımız bizlere destek verdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin adaylarının bilgi, hizmet aşkı damarlarında mevcuttur. Ey Zonguldak halkı, sakın korkmayın çünkü sahipsiz Zonguldak'a biz sahip çıkacağız. Hamdi Ayan varsa Zonguldak asla batmayacaktır. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan, yüzde 50 oyla göreve talip olduğunu söyleyerek, "Bugün Zonguldak zincirlerini kırıyor, prangalarından kurtuluyor. Yeni bir başlangıç ve tarihe imza atıyor. Yıllara siyaset yaptık, gönlünü kırdığımız, canını sıktığımız arkadaşlarımız var hepsinden özür diliyoruz. Bir siyasetçi için en önemli şeyde, görev yapar bırakırsınız, ama şehir ‘O bizim Hamdi, kardeşimiz, dürüst insandır' dediği için bugün ben buradayım. Bütün samimiyetimizi ortaya koyuyoruz. Heyecan varsa samimiyet vardır. 67'de 67 sloganı ile yola çıktık. Bütün projelerimiz maliyetleri bakımında, süresinin başladığı zamanda yaratacağımız istihdamla ilgili bütün hesaplar yapılmıştır. Ya diyeceksiniz bu şehir bunu hak ediyor, ya da yapılamaz diyeceksiniz. Sunumunu yapacağımız projelerde bazı il, ilçe ve beldelerini örnek aldık, bazılarına kendi fikirlerimizi kattık. Zonguldak'ın kabuklarını kıran bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Zonguldak'ın cumhuriyetinin ilan edilmesinden ilk şehirdir. Vatandaşlarımız yol, otopark istiyor, işsizlikten bahsediyor. Yaşam, nefes alanları, sakatlarımız ile ilgili projeler bir hayal olmuş. Maden şehri bu dönemde bunları mı konuşacaktı? Biz bunu yıkacağız. Haziran ayında az bir oy farkıyla milletvekili olamadık, belki de şimdi Belediye Başkanı olacağız. Şahsıma büyük bir teveccüh var, bizlerde anket yapıyoruz. Hedefimiz 31 Mart'ta yüzde 50'dir. Açıklayacağımız projeler emek istiyor, kamuya dayanıyor, siyasi olarak da aşılabilir. Biz yüzde 50 oy alırsak, bütün projelerimiz desteklerle hayata geçecektir. Bu projelere Zonguldak'ın ihtiyacı var.” diye konuştu.

Program sonunda MHP Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, hazırladığı 67 projeyi açıkladı.