MHP heyeti cüruf tesisi yapılması planlanan bölgeyi gezdi

Bölgede incelemelerde bulunan beraberindeki MHP İlçe Teşkilatı, son zamanlarda bölgenin "çevre kirliliği" gerekçesiyle cüruf tesisinin üzerinden siyasi bir şova malzeme yapıldığını söyledi. Oktay, yetkililere cürufla ilgili aydınlatılma bir çalışma yapma çağrısında bulundu. Oktay, “Bundan 8 ay önce MHP olarak buraya bir cüruf ayrışma tesis kurulacağı o zaman halkımızın bir zarar vereceği yanında olmayacağımızı ve halkımızın yanında olacağımızı ve böyle bir yapılaşmanın tesisinde altına imza atmayacağımız söyledim. Bu konuda Zonguldak Valimiz ziyaretinde 29 madenden oluşan ayırtılacak dendi. O günden bu güne kadar bir ay içerisinde Alaplı'da değişik şeyler yaşanmaya başlandı. Buraya farklı siyasi parti milletvekilleri geldi. Şimdi buradan şunu söylüyorum. Kimse Alaplı'ya oy için bir şeyler kazanmak için gelmesin. Alaplı insanı bilinçli insanıdır. Alaplı insanımız bazı şeyleri yemez. Buradan bunu net olarak söylüyorum. Kimseyi buradan germeye gerek yok. Şimdi buraya gelerek, Milletvekili ve Genel Başkan yardımcısını getiriyorsun. 8 aydan beri neredesiniz, Kavak Deresi Alaplı sınırları içerisinde değil mi? Eğer Alaplı'ya buradan sıkıntı oluşan bir olay varsa, 8 aydan beri buraya geleceksiniz” diye konuştu.

CHP İl Genel Meclis Üyelerinin tesisin kurulması için Zonguldak'ta onay verdiğini de anlatan Erol Oktay, ”Tesis kurulsun diye buraya el kaldırıp onay vereceksiniz. Buraya geldiğinde biz bu tesisi açtırmayacağız diyeceksiniz. Sizde bunu bize oy olarak geri döndüreceksiniz. Ya siz kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz. Gerilmenin sebebi de şu; yalandan yere kimse kimsenin aklıyla oynamasın. Biz şuna karşı değiliz, eğer buraya bir tesis açılacaksa. Açılır, ama gelir buraya bilirkişi açıklamasını yapar. İnsanlarımızı aydınlatılır. bilgi verilir. Bu insanlarımız ikna edilir. Bu tesiste 15-20 kişi istihdam sağlayacak, bir işyeri açılacak. Zararlı değilse zararlı değildir denilerek, vatandaşlar ikna edilecek. Bu alanda ormanımız var, yeşilliklerimiz var, bunlara dikkat etmemiz lazım. Alaplı'ya sahip çıkmamız lazım. Burada insanların mağduriyeti varsa çözülmeli, dinlenmeli buradaki insanlar kâle alınmalı. Sokağa çıkıp biz Alaplı sevdalısıyız demekle bazı şeyler olmuyor” diye konuştu.