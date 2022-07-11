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MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde MHP eski ilçe başkanlarından Mustafa Gediksiz hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde MHP eski ilçe başkanlarından Mustafa Gediksiz hayatını kaybetti.


MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından ve Yeşilay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mustafa Gediksiz vefat etti. Merhum Gediksiz için İkindi Namazı sonrası Ali Molla Camii'nda cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Gediksiz şehir mezarlığına defnedildi. Gediksiz'in cenaze törenine MHP Zonguldak İl Başkanı


Varol Demirköse, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, BBP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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