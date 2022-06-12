MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten ülkücülere 'Erdoğan' çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından “Adım Adım 2023” ve “İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef fanatik bir ülkücü olarak 2018'de Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini, gönül rahatlığı ile 2023'te de oy vereceğini söyledi.

MHP Genel Merkezi'nin talimatı ile MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde “Adım Adım 2023” ve “İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” konulu toplantı Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP MYK üyeleri Murat Kotra, Afşin Birben, Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Türk Eğitim Sen Zonguldak İl Temsilci Şahin Ören, şehit aileleri ve gaziler derneği, muhtarlar derneği ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşı karşı karşıya kaldığı her tehditte kendilerine “Millet İttifakı” veren zillet ittifakının Türkiye düşmanlarının yanında yer aldığını söyledi. Cumhur İttifakı'na neden destek verdiklerini anlatan Sedef, “Siz bu kadar sıkı muhalefet yapıyordunuz. Birbirinize o kadar laf söylediniz. Bu ittifakı nasıl kurdunuz' diye hem partimizin içerisinden, hem de vatandaştan bizlere soranlar oldu. MHP ve Ülkücü Hareket 53 yıllık mazisinde dün Başbuğumuz Alparslan Türkeş hangi siyaseti yaptıysa bugün de Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli aynı siyaseti yapıyor. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı yapılırken Bülent Ecevit hükümetin başındayken Başbuğumuz Alparslan Türkeş nasıl devletinin, milletinin, ordusunun yanında durduysa Devlet Bahçeli de Afrin'e giderken bozkurt yapan askerlerin arkasında duruyor. Ama ‘Afrin'de ne işimiz var' diye soranları da unutmayın. Ülkenin içinde de, Suriye'de de, Kuzey Irak'ta da o şerefsiz PKK'yı inlerine girip bitireceğiz. Kendi ülkemizin uçağı, helikopteri kendi ülkemizin Cumhurbaşkanını vurmaya kalktığında 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı'nı, bu birlikteliği yapmayıp da Ülkücü Hareket ne yapacaktı? Gölbaşı'nda o arslan gibi yiğitlerimizi özel harekat birimini bombalayarak 65 tane arslanlarımızı şehit eden o şerefsizlerin karşısında Cumhur İttifakı'nda birlikte olmayacaktık da, biz ülkücüler ne yapacaktık? Biz onun için durduğumuz yeri çok iyi biliyoruz. Dün 80 öncesi ülkücü ağabeylerimiz vatanı, bayrağı ve ezanı için canını ortaya koymuşlar, bugün de biz bu vatanımız için canımızı seve seve vermeye hazırız. MHP sadece bir siyasi parti değildir. MHP sadece oy kaygısı ile siyaset yapan bir parti değildir. 2023 çok önemli dedik. Türkiye, devletimiz 7 düvelle adeta mücadele veriyor. Bir gün Yunanistan bizi tehdit etmeye kalkıyor, bir gün mavi vatan dediğimiz Akdeniz'deki arama gemilerimizden rahatsız olan Fransa bizi tehdit ediyor, Avrupa Birliği her gün tehdit ediyor, Amerika'sı, başkanıyla ‘Türkiye'nin ekonomisini bitireceğiz' diyerek tehdit ediyor. Biden çıkıyor ‘Darbelerle beceremedik, seçimlerde muhalefeti destekleyip Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım' diyor. Biz yedi düvelle mücadele ederken, birileri iktidarı ele geçirmek için yabancı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelip onlara el açmış, onların hazır askeri olmuş durumdalar. Milletimiz inşallah 2023 yılında onlara bu fırsatı vermeyecek ve yine ferasetini gösterecek, ters eşeğe bindirecek inşallah. İnsanlar pahalılıktan bahsediyor bunlar Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlükten bahsediyor. Bir de milliyetçi olduğunu söyleyip bizden giden üç günlük parti var. Kemal Kılıçdaroğlu hapisten çıkartırsa ertesi gün kahvaltıyı Meral Akşener ısmarlayacak Selahattin Demirtaş'a. Biz Cumhur İttifakı'nın bir birleşeni olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi veriyoruz. Ben fanatik bir ülkücüyüm. Ben il, ilçe başkanlığı ve ülkü ocakları başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Benim MHP'den başka gönlümden şey akmaz. Ama Genel Başkanımızın aldığı bu karar, ülkemizin şu anda içerisinde bulunduğu 15 Temmuz'u milat kabul ettiğimiz günden bu yana, ülkemizin içinde bulunduğu bu durumdan dolayı, ben fanatik bir MHP'li olarak gönül rahatlığı ile oyumu Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 2018'de verdim. 2023'te de aynı gönül rahatlığı ile vereceğim. Çünkü ülkenin bu sorundan çıkması lazım. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte destekleyeceğiz. Milletvekilliği seçiminde de MHP'ye gönül rahatlığı ile oy isteyeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 2009 tarihinde faaliyete başlayan Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılarak Kdz. Ereğli'den ilk mezununu veren Ela Karabulut Ünal'a teşekkür plaketi verdi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.