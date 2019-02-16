MHP'nin adayından geri çekilme tepkisi:

Ayan, 31 Mart gününe kadar seçim çalışmasının süreceğini belirtti. Hamdi Ayan, kamuoyunda Cumhur İttifakı doğrultusunda MHP'nin adayının çekileceğine yönelik Zonguldak'ın da yer aldığı iddialara, "Onlar öküz altında buzağı ararlar" dedi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkarttığı Zonguldak'ta Cumhur İttifakı'nın yapılacağı iddiaları kamuoyunda geniş yer buldu. MHP'nin adaylarını çekeceği iddiaları üzerine MHP'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayan, "Bu konuyla ilgili basında çıkan bir haber doğrulutsunda yerel basına yansıyan bir takım haberler olduğunu takip ettim. Başta şunu söylemem gerekir ki bazı basın yayın organları benim siyasi hayatım boyunca hiç MHP ile ilgili olumlu bir haber yapmamıştır. Bu bazı basın yayın organları, genellikle öküz altında buzağı ararlar. Pireyi deve yaparlar. Yine böylesi haberlerden bir tanesini gördünüz. Bu gün ben Türkiye Kamu-Sen'de toplantı yaptım. Güçlü bir şekilde bizi karşıladılar. Şimdi yine ekibimizle birlikte büro açılışını yapacağız. Hemen arkasından ev toplantısı yapacağız. Akşam yine toplantılar şeklinde programlarımız devam ediyor. Bize gelmiş, bize söylenen hiçbir şey yok. Genel merkezimiz bu konuyla ilgili işimizin sahipleri olan genel başkan yardımcılarımız olsun, 'Sizler işinize bakın, partimizin adayısınız. 31 Mart seçimlerine kadar Zonguldak'ta seçimleri alın.' dediler. Talimat bize böyle geliyor. Bunun dışında gelmiş bir şey yok. CHP bizim seçimden çekilmemizi istiyor. Buradan demek ki MHP'nin adayı güçlü çıkıyor. Demek ki Hamdi Ayan favori durumdadır. Seçimi almaya en yakın adaydır. Bu bakımdan da herkes bizi hedef almaya başladı. Siyasi süreçlerde bunlar olur diyoruz. Sonuç itibariyle iki gün içerisinde YSK'ya listeler teslim edilecek. O saatten sonra şimdi benim çekilmem üzerinden algı oluşturan, benim çekilmem üzerinden seçim alacağını ifade edenler o gün geldiğinde Zonguldaklı hemşehrilerimizden seçmenlere ne söyleyecekler. O zaman onlara kalan şey müsaade edecekler ve biz seçimleri alacağız" dedi.

"Bunların işi gücü ortalığı karıştırmak"

Geri çekilmek için teklif iddialarına da tepki gösteren Ayan, "Bu işin hiçbir hal ve teklifi olmaz. Böyle bir sonucu kabul etmem. Ben size en üst düzeyden bir şey söylüyorum. Bu işin muhatabı benim, benim muhatabım genel merkez. Bu konuyla ilgili genel merkezimizin talimatı programlar aksamadan yoğun bir şekilde devam edecek. Aday olarak benim devam edeceğim söylendi. Çanakkale adayının çekilmesiyle ilgili hiç konuyu bilmiyorum. Yazılanlardan çizilenlerden görüyorum. Tabii ki genel merkezlerimiz bir ittifak süreciyle açıklama yapacaklardır. Bu doğrultuda sizler de bunları takip edeceksiniz. Net olarak ben adayım yoluma devam ediyorum. Az önce de söyledim. Bu bazı basın yayın organları tarihinin hangi noktasında Milliyetçi, Ülkücü hareket için olumlu bir haberini göreceksiniz. Bunların işi gücü ortalığı karıştırmak. Başka bir felsefesi yok ki o yüzden ben onlara itibar etmiyorum. Mesele budur" diye konuştu.