MHP'ye Kdz. Ereğli'de 500 yeni katılım

Ereğli ilçe teşkilatına yeni katılan yaklaşık 500 kişiye rozet takma töreni yapıldı. Törende konuşan MHP MYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, altılı masanın HDP'den talimat aldığını belirterek, HDP ne derse onu yapmak zorunda olduğunu söyledi.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Gülüç ve Kandilli Belde Teşkilatları ile Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları binalarının açılışları gerçekleştirildi. MHP Gülüç Belde Teşkilatı'nın açılışına MHP MYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, MYK Üyesi Murat Kotra, Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ile çok sayıda partili katıldı.

MHP heyeti daha sonra Kandilli Belde Teşkilatı ile Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. MHP heyeti daha sonra Tataoğlu Kültür Merkezi'nde MHP'ye yeni katılan 500 kişiye rozet takma törenine katıldı.

Burada konuşan MHP MYK Üyesi Murat Kotra, 2023'te yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Kotra konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Genel başkanımızın talimatıyla ‘milletin efendisinin ayağına gideceksiniz' diyerekten 18 bin 511 köyümüzü ziyaret etmeye başladık. Milletvekilimizle beraber Cumartesi ve Pazar günü Karabük'te 40'ın üzerinde köy ziyareti yapacağız. MHP aynı anda 20 İlde köy ziyaretleri yapıyor. Genel başkanımızı iyi anlayıp vatandaşa iyi anlattığımızda, doğru anlattığımızda aslında hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı ben çok iyi biliyorum. Genel başkanımızın da dediği gibi; “aday belli karar net.” MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızı tekrar çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bundan hiçbir kuşkumuz yok ama MHP'nin de mecliste çok güçlü bir şekilde temsil edilmesi için milletvekilliği seçimlerinde de siz değerli dava arkadaşlarımızdan insan üstü bir gayret bekliyoruz.”

Törende konuşan MHP MYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz ise altılı masayı eleştirdi. Milletvekili Dr. Arkaz konuşmasında “PKK'nın siyasi kanadıyla biz aynı çatı altında olmak istemiyoruz. Mecliste onların yeri yok. Sen geleceksin benim devletimi yıkmak, milletimi bölmek isteyeceksin, askerimi, polisimi sırtından vuracaksın. Maaş alacaksın birde seçim yardımı. Böyle bir şey olabilir mi? Hem de bu milletin verdiği verilerle. Böyle bir şey olamaz, buna izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımız yıllardan beri söylüyor. Bu terörist HDP'nin kapatılması lazım. Çünkü, HDP'nin ilçe il binaları bu teröristlerin hücre evleri haline gelmiş. Doğu Akdeniz'de bizim hukukumuz var. Ecdadımızın kanı var. Orada gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz, devamda edeceğiz. Yalnız bütün dünyanın muhalefetliğine rağmen devam ediyoruz. Fransa karşımız, Avrupa karşımızda, Yunanistan'ı, Amerika'sı, Rusya'sı ne varsa. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu bugün o kadar güçlü ki, yıllardan beri biz devletimizin gücü ile gururlandık, mutlu olduk. Bütün dünya birleşse Türk ordusu ile baş edemez. Kıbrıs'ta iki devlet var. Kıbrıs'ta Maraş'ı açtık yine Avrupa'nın muhalefetliğine rağmen. Eğer biraz daha şımarırlarsa, Avrupa'nın şımarık çocuğudur bunlar. Ecdadımız onlara ne yaptıysa, dedelerine ne yaptıysak bin mislisini yaparız. Ansızın bir gece geliriz sözü boşuna söylenmemiştir. Karadeniz'de gaz bulduk. O da Zonguldak ve Kdz. Ereğli toprakları içerisinde. Burada da aramaya devam ediyoruz. Karabağ'ı 28 yıl işgal ettiler, 44 gün gibi kısa bir sürede kafalarına vura vura Türk yumruğunu onları oradan attık” dedi.

2023 seçimlerinin Cumhuriyet döneminin en önemli seçimleri olduğunu belirten Dr. Arkaz, Cumhur ittifakının kapalı kapılar arkasında kurulmadığını millet tarafından kurulduğunu söyledi. Dr. Arkaz konuşmasının devamında şunları ifade etti: “Bir tarafta da ne olduğu belirsiz altılı sandalye, altında da PKK. Bunların ağa babası, yönlendiren tamamen HDP'dir. HDP'den bunlar vazgeçemez. Bu Şebnem Fincancı'mıydı o, bende doktor olduğum için utanıyorum. Bir tıp fakültesi mezunu kadının niye bu kadar terörist sevici ve militan olmasına, vatan haini olmasına utanıyor ve üzülüyoruz. Nerede terörist cenazesi var oraya gider. Teröristlerle ilgili yazılar yazar. Bir tane şehidin cenazesinde hayatta görülmemiş. En sonunda da diyor ki; ‘Türk ordusu kimyasal silah'. Utanmaz, ne diyeyim? Daha fazla terbiyem var, dilime yakışmaz. O da cezasını çekecek. Çünkü bunların hepsi okyanus ötesinin hainleridir, ajanlarıdır.”

Yapılan konuşmaların ardından Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu bir formayı Dr. Arkaz'a hediye etti. Dr. Arkaz ve diğer MHP yöneticileri törende MHP'ye yeni katılan yaklaşık 500 üyeye rozetlerini takarak tebrik etti.