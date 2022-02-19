Midi Kızlar Voleybol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Zonguldak'ta Midi Kızlar Voleybol turnuvası final maçlarının kupa töreni gerçekleşti.

Çaycuma ilçesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Deniz Atmaca ve As Başkanı Levent Çakmak, Çaycuma Gençlerbirliği Başkanı Gökhan Akırşan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Midi Voleybol turnuvası final maçında Devrek Eğitim Spor il birincisi, Çaycuma Spor il ikincisi, Çaycuma Gençlerbirliği il üçüncüsü oldu. Turnuva sonrası ödülleri verilen sporculara hediyeler takdim edildi. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in doğum günü olması münasebetiyle pasta kesildi.